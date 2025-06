Pacifico Marzoli muore in un dirupo dopo un malore

Una tragica fatalità ha colpito Ronciglione: Pacifico Marzoli, 79 anni, ha perso la vita in un dirupo durante lavori in campagna. Un evento che ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla salute, soprattutto in età avanzata. In un'epoca in cui il benessere fisico è al centro delle discussioni, questa storia ci invita a riflettere sulla sicurezza e l'importanza di lavorare sempre con precauzione.