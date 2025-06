Pablo Trincia il re dei podcast | Vi svelo il mio segreto | accogliere il cambiamento

Pablo Trincia, il re dei podcast, svela il suo segreto: accogliere il cambiamento. Durante un evento a Magma, ha rivelato come la sua origine multiculturale contribuisca a creare narrazioni uniche e coinvolgenti. In un'epoca in cui l'audio sta diventando il linguaggio del futuro, il suo approccio innovativo è un modello da seguire. Scoprirete perché i suoi podcast non sono solo contenuti, ma vere esperienze da vivere!

"Qual è il valore aggiunto dei suoi podcast?" "Che li fa il King of podcast!", risponde Pablo Trincia, re della narrazione audio sulle piattaforme digitali, ospite a un evento organizzato da Zeta Service al Magma dedicato al tema del cambiamento. Nato a Lipsia, all'epoca in Germania Est, papà romano e madre iraniana che gli hanno dato il nome del poeta cileno Pablo Neruda, amico del nonno materno, da bambino Trincia si trasferisce con la famiglia a Milano. Che ricordi ha del suo arrivo? "Avevo quattro anni, mio padre aveva trovato lavoro a Milano e siamo andati a vivere nella zona del Leoncavallo.

