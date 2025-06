Pablo Larraín si dà all' horror televisivo per Netflix firmerà la miniserie Mis muertos tristes

Pablo Larraín, maestro del cinema, si avventura nel mondo dell'horror televisivo con "Mis muertos tristes". Adattando i romanzi di Mariana Enríquez per Netflix, l'autore cileno segna un passo audace in un contesto in cui la narrativa oscura sta conquistando sempre più spazio. La produzione, già dietro l'acclamata serie "L'eternauta", promette un'esperienza inquietante che catturerà il pubblico. Siete pronti a scoprire le sfumature del terrore?