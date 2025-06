Ozzano secondo Comune più smart d’Italia

Ozzano dell’Emilia si distingue come il secondo Comune più smart d’Italia, un segnale chiaro di come l'innovazione stia guidando il cambiamento urbano. Nella recente tappa fiorentina del roadshow City Vision, emerge la crescita di città che investono in sostenibilità e digitalizzazione. Questo non è solo un traguardo locale, ma una spinta per un futuro intelligente, dove le comunità prosperano attraverso idee innovative e partecipazione attiva. Rimanete sintonizzati sui prossimi sviluppi!

Ozzano dell’Emilia è al secondo posto tra i Comuni più smart d’Italia (Pieve di Cento quinta, Imola sesta, settima San Lazzaro e nona Zola Predosa). La nuova classifica è stata svelata nella tappa di Firenze del roadshow di City Vision. L’indicatore Smart people del City Vision score misura la maturità dei Comuni italiani nella gestione delle grandi sfide sociali contemporanee: parità di genere, scolarizzazione, cultura, alfabetizzazione digitale e senso civico. Il ranking si basa su un set di indicatori articolati in due dimensioni fondamentali: le caratteristiche della popolazione residente, come il livello di scolarizzazione (percentuale di laureati), la digitalizzazione (percentuale di cittadini dai 14 anni in su che hanno effettuato acquisti on line negli ultimi 3 mesi) e la partecipazione civica (misurata attraverso l’affluenza elettorale); e l’offerta comunale, che considera il numero di luoghi culturali disponibili e il rapporto tra il tasso di occupazione di uomini e donne, come indicatore della parità di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ozzano secondo Comune più smart d’Italia

