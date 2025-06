Ousmane Dembélé ha festeggiato la Champions e il Pallone d' Oro? con un impressionante Rolex Daytona da 400 000 euro

Ousmane Dembélé ha scelto di festeggiare le sue vittorie con un incredibile Rolex Daytona da 400.000 euro, un gesto che va oltre il semplice lusso. In un’epoca in cui il binomio sport e moda si intreccia sempre di più, questo segnale sottolinea quanto i calciatori oggi non siano solo atleti, ma veri e propri influencer di stile. Un diamante sul campo e uno al polso: Dembélé dimostra che il successo si celebra in grande!

Ci sono vittorie da celebrare con lo champagne, altre con tatuaggi commemorativi. E poi ci sono quelle che si celebrano con un Rolex Daytona di platino tempestato di diamanti. Ousmane Dembélé, dopo una stagione stellare con il Paris Saint-Germain - culminata con la tanto attesa Champions League e con una prestazione che lo mette tra i candidati al Pallone d'Oro - ha scelto il modo più brillante (letteralmente) per dire al mondo che lui c'è. La cosa più curiosa è che questa esplosione calcistica è arrivata subito dopo aver lasciato il Barcellona, dove Dembélé ha lasciato più domande che risposte, più corse verso il nulla che gol decisivi.

