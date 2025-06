Otto e mezzo Marco Travaglio spiana la sinistra | L' Europa non esiste

Marco Travaglio, ospite di Otto e mezzo, non ha risparmiato critiche alla sinistra italiana, sottolineando l'assenza di una vera strategia europea. La recente visita di Giorgia Meloni a Macron potrebbe rappresentare un tentativo audace di rafforzare i legami con la Francia, ma la domanda resta: dove si colloca realmente l'Italia in questo contesto europeo? Scopri come queste dinamiche influenzano il futuro politico del nostro Paese!

A Otto e mezzo, il talk show politico di La7 condotto da Lilli Gruber, è stato ospite Marco Travaglio. Al direttore del Fatto Quotidiano è stato chiesto un commento circa il bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron a Palzzo Chigi. E se questo incontro non sia in realtà un tentativo della leader di Fratelli d'Italia di portarsi l'Eliseo dalla propria parte per osteggiare l?Europa. Ma Travaglio ha smontato subito questa tesi. "Non sono d'accordo sul fatto che la Meloni abbia scelto qualcuno contro l'Europa. Intanto perché l'Europa non esiste - ha spiegato Travaglio -. Sono mesi che l'Europa si ritrova in strani formati dimenticandosi che è composta da 27 Paesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e mezzo, Marco Travaglio spiana la sinistra: "L'Europa non esiste"

Otto e Mezzo, Italo Bocchino sbotta con Giannini: "Lo decidi tu?" - Nella puntata di mercoledì 14 maggio di "Otto e Mezzo", Italo Bocchino si confronta con Massimo Giannini sul fenomeno del "premier time".

