Ottava in Festa | comunità cultura e divertimento al Castello di Montorio

Ottava in Festa torna al Castello di Montorio e promette una giornata indimenticabile! Domenica 8 giugno, dalle 10.30 alle 22, la cultura, la musica e lo sport si fondono in un'esperienza che celebra la comunità e la solidarietà. Un'occasione perfetta per riscoprire il valore delle tradizioni locali e divertirsi con amici e famiglia. Non perdere l'opportunità di vivere un evento che unisce tutti in un’atmosfera festosa e coinvolgente!

Il Castello di Montorio si anima di attività per una giornata all’insegna della cultura, della musica, dello sport e della solidarietà. L’appuntamento è per domenica 8 giugno, dalle 10.30 alle 22, con la seconda edizione di Ottava in Festa, un evento promosso dalla Circoscrizione 8^ per. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ottava in Festa: comunità, cultura e divertimento al Castello di Montorio

