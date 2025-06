Osservazione di Saturno Venere e Luna e colazione all' alba al castello | notte bianca astronomica a Carini

Preparati per una notte bianca indimenticabile al Castello di Carini! Il 15 giugno 2025, un astrofisico ti guiderà nell'osservazione di Saturno, Venere e della Luna Gibbosa Calante, il tutto mentre sorseggi una colazione all'alba. Un'esperienza che non solo ti porterà a scoprire i segreti dell'universo, ma ti farà anche vivere l'incanto di un momento unico, sotto un cielo stellato. Non perdere l'occasione di guardare il "Signore

Notte bianca astronomica al Castello di Carini. L'osservazione, dedicata a Saturno, Venere e alla Luna Gibbosa Calante, sarà condotta da un astrofisico il 15 giugno 2025, dalle ore 3:30 fino alle 7. Nello stesso giorno sarà possibile osservare il "Signore degli Anelli" del sistema solare.

