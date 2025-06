Osservate per la prima volta le onde intrappolate nel fiordo che fecero tremare la Terra per giorni

Un mistero svelato: le onde intrappolate nel fiordo groenlandese, che avevano fatto tremare il pianeta il 16 settembre 2023, sono state finalmente osservate. Questa scoperta non solo rivoluziona la nostra comprensione dei fenomeni sismici, ma ci invita a riflettere sul fragile equilibrio del nostro pianeta. Le onde che danzano sotto la superficie possono rivelare segreti antichi, dimostrando che la Terra ha sempre qualcosa da insegnarci. Rimaniamo sintonizzati!

Il misterioso “segnale” sismico registrato in tutto il mondo il 16 settembre del 2023 aveva trovato spiegazione un anno fa. Ora per la prima volta è stato possibile osservare direttamente le onde intrappolate che, viaggiando avanti e indietro all’interno di un fiordo in una remota regione orientale della Groenlandia, fecero tremare tutta la Terra: l’evento, provocato da una frana che ha fatto cadere nell’acqua 25 milioni di metri cubi di roccia e ghiaccio, ha infatti generato uno strano segnale sismico registrato in tutto il mondo, che si è ripetuto ogni 90 secondi per 9 giorni. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Communications da un gruppo dell’UniversitĂ di Oxford, è stato reso possibile dal satellite Swot di Nasa e Agenzia Spaziale Francese (Cnes), lanciato a dicembre 2022, che ha il compito di mappare mari e oceani con un dettaglio senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Osservate per la prima volta le onde intrappolate nel fiordo che fecero tremare la Terra per giorni

Segui queste discussioni sui social

La differenza fra il purismo nell'osservanza della legge e il pragmatismo dell'amore concreto verso chi ne ha veramente bisogno.Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho #osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fiss… Leggi la discussione

La differenza fra il purismo nell'osservanza della legge e il pragmatismo dell'amore concreto verso chi ne ha veramente bisogno.Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho #osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fiss… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Osservate per la prima volta onde gravitazionali lunghe svariati miliardi di chilometri

Scrive nationalgeographic.it: Ora gli scienziati hanno rilevato per la prima volta onde gravitazionali a bassa frequenza con lunghezze ... Queste variazioni sono state osservate anche in coppie di pulsar, secondo uno schema che ...

Viste per la prima volta onde di gravità nell’atmosfera di Giove

Segnala ansa.it: Osservate per la prima volta onde e irregolarità nell’atmosfera di Giove: sono onde di gravità, differenti dalle onde gravitazionali, prodotte da violente tempeste, come la Grande macchia rossa.

Fisica, scienziati annunciano: osservate onde gravitazionali ipotizzate da Einstein

Scrive repubblica.it: Che, quindi, sono una realtà. "Nel 1916 Einstein ha predetto le onde gravitazionali. Oggi siamo felici di annunciare che abbiamo rilevato per la prima volta le graviazioni universali" è stato l ...