Ospedale di Piedimonte Matese chiusura punto nascita | convocata conferenza sindaci

Il futuro del punto nascita dell'ospedale di Piedimonte Matese è in gioco: giovedì 5 giugno, i sindaci della Comunità Montana si riuniranno per affrontare un tema cruciale per la salute e il benessere delle famiglie locali. Questa chiusura rappresenta non solo una perdita per il territorio, ma si inserisce in un trend più ampio di riduzione dei servizi sanitari nelle aree montane. La voce dei cittadini è fondamentale: unitevi al dibattito!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Comunità Montana “Zona del Matese”, Fabio Civitillo, ed il consigliere delegato al coordinamento, Felice De Lellis, hanno convocato per giovedì 5 giugno, con inizio alle ore 18,30, una seduta straordinaria della conferenza dei sindaci dei 17 comuni dell’area matesina per discutere della questione legata alla chiusura del punto nascita dell’Ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese. Come anticipato nelle ore immediatamente successive alla diffusione della notizia del taglio dell’ulteriore servizio san iatrio in favore del territorio montano, Civitillo e De Lellis hanno chiamato a raccolta I primi cittadini e gli amministratori locali del Matese per decidere le azioni comuni da intraprendere a difesa dell’importante struttura ospedaliera e per scongiurare la chiusura della sala parto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ospedale di Piedimonte Matese, chiusura punto nascita: convocata conferenza sindaci

Segui queste discussioni sui social

#Scontro fra due auto sull'#A1 vicino #Anagni, morti padre e figlio di 8 anniNel violento impatto ferite anche la moglie e un'altra figlia che viaggiavano con l'uomo, gravi in #ospedale. Illeso conducente dell'altra auto#incidentistradalio… Leggi la discussione

Negli anni, si è osservato un progressivo calo dei consumi di soluzione idroalcolica negli ospedali in tutte le aree, con un consumo per la degenza ordinaria che è dimezzato negli ultimi tre anni#Farmaci #Igiene #Iss #Ospedale it/giornata-… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Piedimonte Matese perde il punto nascita: sindaci in mobilitazione per difendere l’ospedale

Si legge su casertaweb.com: Scopri tutti i dettagli riguardo Piedimonte Matese perde il punto nascita: sindaci in mobilitazione per difendere l’ospedale . Solo notizie aggiornate su Caserta Web.

Ospedale Piedimonte Matese, chiusura punto nascite: la politica locale sfida De Luca. Poche le voci in campo

Scrive clarusonline.it: Si dà e si toglie ai cittadini del Matese. Da un lato l'ammodernamento della struttura dall'altro l'annuncio di chiusura del punto nascite ...

Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Chiudono i ‘punti nascita’ ospedalieri: insrge Nadia Marra

Si legge su teleradio-news.it: "Chiusura punti nascita Sessa Aurunca e Piedimonte Matese: la natalità non è un problema solo delle donne". La chiusura dei punti nascita negli ospedali de ...