oscar valsecchi nuovo cavaliere dell ordine equestre del santo sepolcro di gerusalemme

Oscar Valsecchi, agente scelto di polizia locale a Calolziocorte, è tra i 50 nuovi cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Un riconoscimento che coniuga servizio e spiritualità, in un periodo in cui il desiderio di appartenenza e valori tradizionali sta tornando in auge. La sua storia ci ricorda quanto sia importante l'impegno quotidiano nella comunità. Scopriamo insieme il suo percorso straordinario!

C'è anche un agente scelto di polizia locale residente a Calolziocorte e operativo al comando di ValmadreraMalgrate tra i 50 nuovi cavalieri dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme che nei giorni scorsi hanno ricevuto l'investitura a Milano. Si tratta di Oscar Valsecchi, classe.

