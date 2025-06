orta nova nella morsa della criminalità la speranza della risalita passa dal ballottaggio

Orta Nova si trova a un crocevia decisivo: la criminalità incombe, ma il ballottaggio rappresenta una speranza concreta di riscatto. I progetti del Caivano Bis, con 22 milioni di euro in investimenti, puntano a rinvigorire la comunità attraverso la riqualificazione delle istituzioni. È il momento di riaccendere la fiducia nei cittadini e ristabilire la presenza dello Stato. Un'opportunità da cogliere per scrivere una nuova pagina di legalità e sviluppo!

I progetti del Caivano Bis, per complessivi 22 milioni di euro, tra cui quelli per la riqualificazione della Tenenza dei Carabinieri, insieme a un'operazione di ripristino della res-pubblica.durata poco meno di due anni grazie all'azione della commissione straordinaria in seguito allo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it