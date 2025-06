Orsini | L’esecutivo difenda Pirelli

L’appello di Orsini è un campanello d’allarme per il settore industriale italiano, sempre più sotto pressione. La difesa di Pirelli non riguarda solo una singola azienda, ma il futuro di centinaia di posti di lavoro in Italia e negli USA. In un contesto globale incerto, la stabilità delle nostre imprese è cruciale: ogni decisione conta. Se perdiamo la governance, perdiamo anche l’innovazione. È ora di agire!

L'appello del presidente di Confindustria per sbloccare la governance del gruppo e spingere i cinesi di Sinochem al passo indietro. A rischio il lavoro in Italia e Usa.

