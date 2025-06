Orrore a Bologna | massacra i coinquilini poi scappa in Spagna Preso l’assassino di piazza dell’Unità

Un crimine efferato scuote Bologna, mettendo in luce una realtà inquietante: il malessere che può celarsi dietro le porte delle nostre case. Genaro Maffia, dopo aver commesso un delitto atroce, ha tentato la fuga in Spagna, ma la giustizia non dorme mai. Questo episodio è un grido d'allerta su come la violenza possa manifestarsi anche nei luoghi più insospettabili. Riflessioni urgenti su coabitazione e sicurezza emergono in una società sempre più complessa.

Bologna, 3 giugno 2025 – È stato fermato a Barcellona, appena sceso dall’aereo. Genaro Maffia, 48 anni, nato a Caracas da famiglia campana, si era imbarcato sul volo delle 8,45 dal Marconi. Un paio d’ore prima, per gli inquirenti, aveva sgozzato e sventrato i due uomini con cui condivideva un appartamento al civico 15 di piazza dell’Unità ( foto ). Forse voleva tornare in Venezuela, dove ci sono sua moglie e i suoi figli. Ma la polizia è arrivata prima e ha avvertito i colleghi spagnoli, che lo hanno bloccato nell’area degli sbarchi. Mentre Maffia volava verso la Spagna, credendo di averla fatta franca, la polizia, chiamata dai vicini di casa, entrava nell’abitazione all’ultimo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orrore a Bologna: massacra i coinquilini, poi scappa in Spagna. Preso l’assassino di piazza dell’Unità

