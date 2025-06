Oroscopo Capricorno di Paolo Fox | le previsioni di oggi 3 giugno 2025

Oggi, cari Capricorno, la vostra resilienza sarà messa alla prova, ma non temete: Saturno vi guida verso nuove opportunità! Con un'energia cosmica a favore, è il momento di rinnovare i vostri progetti e di investire nei vostri sogni. La determinazione che vi contraddistingue potrebbe portarvi a scoprire risorse inaspettate. Ricordate, ogni sfida è un trampolino di lancio verso il successo. Siate audaci!

Cari Capricorni, come rappresentanti di un segno governato da Saturno, portate con voi una natura resiliente e determinata. Il Capricorno è noto per la sua ambizione e per la sua capacità di lavorare con disciplina verso obiettivi ben definiti. In mezzo agli alti e bassi della vita, mantenete sempre quella vostra calma interiore e quell'abilità di vedere oltre gli ostacoli immediati. Siete le montagne dello zodiaco, solidi e inamovibili, sempre pronti a scalare le vette più alte con pazienza e tenacia. La vostra natura pratica e realistica vi permette di mantenere i piedi per terra anche quando il mondo intorno a voi sembra perdere la bussola.

