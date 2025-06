Ore e ore di coda per comprare i pupazzi Labubu in centro a Milano

La Labubu Mania sta conquistando Milano e non solo! Centinaia di fan hanno sfidato le ore di attesa per mettere le mani su questi adorabili pupazzi, simbolo di una crescente passione per il collezionismo e il mondo del design. Questa febbre ricorda il successo dei Funko Pop, ma Labubu ha un'irresistibile marcia in più, grazie al suo fascino unico. Chi sarà il fortunato che porterà a casa il primo esemplare? Scopriamo insieme l'universo incantato di Labubu

La Labubu Mania sembra non avere limiti. A Milano centinaia di persone si sono messe in coda, alcune fin dalla notte del 3 giugno, per l'apertura del pop up store di Pop Mart nella Rinascente in piazza Duomo. Ore e ore d'attesa per poter comprare per primi il piccolo Labubu. Cos'è Labubu. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ore e ore di coda per comprare i pupazzi Labubu in centro a Milano

