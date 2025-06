Orbán vs UE | il nuovo braccio di ferro sulla legge contro i fondi stranieri alle Ong

Viktor Orbán riaccende il dibattito europeo con la sua nuova legge sulle ONG, destinata a ristrutturare i rapporti tra Stato e organizzazioni civiche. In un contesto globale dove la trasparenza e il finanziamento estero sono sempre più scrutinati, questo braccio di ferro mette in luce le tensioni tra autonomia e controllo. Come si svilupperà questa sfida per la democrazia in Ungheria? La risposta potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali.

Viktor Orban si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua agenda politica che sta già facendo discutere in patria e anche in Europa. A maggio è stato presentata al Parlamento ungherese una proposta di legge "Trasparenza della vita pubblica" che punta a modificare nel profondo il rapporto tra Stato e organizzazioni civiche: chi riceve fondi dall'estero e partecipa attivamente al dibattito pubblico, dovrà fare tutto alla luce del sole. Spiegato in altre parole, il provvedimento punta il dito contro Ong e media che negli ultimi anni hanno beneficiato di finanziamenti esteri e che, a detta del premier magiaro, avrebbero esercitato pressioni per influenzare l'opinione pubblica.

