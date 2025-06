Orari Motogp Aragon 2025 | la guida giorno per giorno Sky e Tv8 Precedenti e segreti del circuito

Preparati ad un weekend di adrenalina pura con la MotoGP ad Aragon! Marc Marquez, leader del mondiale, si prepara a difendere il suo titolo in uno dei tracciati che ama di più. Curiosi di scoprire i segreti di questo circuito e gli orari della gara? Non perdere l'occasione di seguire ogni istante su Sky e TV8. Scopri perché Aragon potrebbe rivelarsi cruciale per il destino del campionato!

Roma, 3 giugno 2025 – Non ha vinto gli ultimi due gp, Zarco a Le Mans e Bezzecchi a Silverstone, ma Marc Marquez è in fuga mondiale e ora arriva uno dei suoi tracciati preferiti. Il numero 93 del team Lenovo Ducati è in testa al mondiale con 196 punti, nonostante due errori domenicali, soprattutto quello di Austin dove era in testa, e il vantaggio sul fratello Alex è quasi di un gp (24 punti), mentre staccatissimo, con un divario forse irrecuperabile, è Pecco Bagnaia, distante ben 72 punti dal compagno di squadra. Preoccupa la mancanza di feeling per Pecco con la Gp25, difetti strutturali su cui Marquez riesce a mettere una pezza e lui no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Orari Motogp Aragon 2025: la guida giorno per giorno (Sky e Tv8). Precedenti e segreti del circuito

Leggi anche Quando MotoGP e F1 oggi (24 maggio): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky - Oggi, sabato 24 maggio, prosegue il weekend dedicato ai motori con qualifiche e Sprint Race del GP di Gran Bretagna in MotoGP e le qualifiche del GP di Monaco in F1.

Segui queste discussioni sui social

#Aversa. Nuovi #orari #ZTL, soddisfazione di #NoiModeratinews/2025/05/aversa-nuovi-orari-ztl-soddisfazione-di-noi-moderati/ Leggi la discussione

Giro d’Italia 2025, tappa 15: percorso, altimetria, favoriti e orari tv #altimetria #favoriti #giro #Italia #italy #notizie #orari #percorso #tappa Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Orari Motogp Aragon 2025: la guida giorno per giorno (Sky e Tv8). Precedenti e segreti del circuito

Scrive sport.quotidiano.net: Il motomondiale riparte da Aragon dopo la vittoria di Bezzecchi a Silverstone, ma Marc Marquez è in fuga mondiale e Pecco Bagnaia non trova feeling con la Gp25: lo spagnolo ha vinto sei volte sul trac ...

MotoGP 2025. ORARI TV GP di Spagna ad Aragon

Come scrive moto.it: N ella settimana di pausa tra Silverstone e Aragon c'è stato l' Aprilia All Stars e ci sono state le prime parole pubbliche di Jorge Martin di fronte ai giornalisti dopo la notizia di voler esercitare ...

MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Aragon 2025

Lo riporta msn.com: MotoGP Gp Aragon 2025 - Il Motomondiale dopo la gara d'oltre Manica a Silverstone, approda al Motorland di Aragon, dove è in programma l'ottava tappa della MotoGP 2025. L'ottavo appuntamento stagional ...