Ora la guerra è sull’acciaio ma i dazi presentano già il conto

...l'impatto che queste decisioni avranno sull'industria globale. Il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio non è solo una questione economica, ma un segnale forte in un contesto di crescente protezionismo. Le aziende italiane dovranno adattarsi a questa nuova realtà, cavalcando l'onda della sostenibilità e dell'innovazione per rimanere competitive. Scopriremo come reagiranno i mercati e quali strategie adotteranno per superare le sfide.

Non è il giorno della liberazione, come quello di aprile secondo Donald Trump, ma anche la giornata di oggi può rappresentare una tappa fondamentale nella guerra dei dazi. Da una parte perché proprio da oggi entra in vigore il raddoppio delle tariffe su acciaio e alluminio (che passano dal 25% al 50%) annunciato dal presidente Usa. E dall’altra perché sono ore decisive nelle trattative tra Stati Uniti e Ue. Tanto più dopo l’allarme dell’Ocse sulla crescita globale, tagliata a causa dei dazi, con effetti devastanti proprio per gli Usa (ma anche per l’Italia). Di certo l’annuncio di Trump di aumentare le tariffe su acciaio e alluminio non aiuta le trattative, con l’Ue che ha parlato già di una decisione che “indebolisce” gli sforzi negoziali in corso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ora la guerra è sull’acciaio, ma i dazi presentano già il conto

Leggi anche Guerra in Ucraina, Mosca: inaccettabili ultimatum su tregua. Ma Trump è ottimista: cose buone dall'incontro in Turchia sull'Ucraina. Erdogan l'ago della bilancia - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali, con Mosca che respinge le ultimatum avanzate dai leader europei per una tregua.

Segui queste discussioni su X

"La propaganda contro Israele" Falsa la notizia secondo cui le Forze israeliane hanno sparato sui siti di distribuzione di aiuti. Bbc e Cnn megafono di fake news. Articolo di @MarianoGiustino per "L’Altravoce". "La notizia secondo cui le Forze di difesa israelian Tweet live su X

Antonio #Tajani esorta #Israele su #Gaza: “#Guerra vinta, ora basta attacchi” #restart #rai3 #26maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/politica/2025/05/26/news/restart-antonio-tajani-guerra-gaza-israele-vinto-basta-attacchi-ucraina-trump-dazi-42747074/ Tweet live su X

Sull'Ucraina 300 missili e droni, l'attacco più grande dall'inizio delle guerra, 12 civili uccisi. Zelensky: il silenzio dell'America fomenta Putin. Liberati altri 303 prigionieri per parte. Donbas, le forze russe avanzano su Kostiantynivka Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ora la guerra è sull’acciaio, ma i dazi presentano già il conto

Si legge su lanotiziagiornale.it: Oggi scattano i dazi su acciaio e alluminio al 50%: Trump rivendica la sua guerra commerciale, che però affossa la crescita globale.

Trump ha firmato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio

Secondo laregione.ch: Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che aumenta i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dal 25% al 50%, due settori considerati strategici e che il presidente della Casa Bianca vuole ...

Acciaio, quali saranno i paesi più colpiti dal raddoppio dei dazi di Trump?

Scrive startmag.it: Donald Trump ha annunciato un aumento al 50 per cento dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.