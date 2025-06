Operazione Tela di Ragno | le lacune russe dietro il geniale attacco ucraino

L'Operazione Tela di Ragno, un colpo audace del Servizio di Sicurezza Ucraino, mette in luce le vulnerabilità delle forze armate russe. Questo attacco non solo evidenzia la crescente astuzia strategica dell'Ucraina, ma sottolinea anche come la guerra moderna richieda adattamenti rapidi e intelligenti. Le conseguenze di questa beffa potrebbero riscrivere gli equilibri tra le potenze, aprendo scenari incerti ma affascinanti nel conflitto. Rimanete sintonizzati!

L'operazione Tela di Ragno organizzata dallo Sbu, il Servizio di sicurezza ucraino, ai danni dell'aviazione di Mosca è stata una beffa che avrà conseguenze anche all'interno delle forze armate russe. Come sempre in guerra è difficile stabilire dove sia la verità, ma mettendo insieme le notizie rilasciate dai media russi, ucraini e occidentali, ciò che appare indiscutibile è che l'attacco alle basi dell'aeronautica di Mosca sarà argomento di studio nelle accademie militari per come è stato organizzato. Senza entrare nella diatriba sul numero dei bombardieri russi effettivamente distrutti o danneggiati (chi dice 4, chi 37, altri 40 o più addirittura il 40% della flotta), è significativo che il pilotaggio dei droni sia avvenuto in modalità tale da garantire la massima riuscita della missione, sfruttando sia i sistemi di navigazione regolata dal Gps, sia a vista per le fasi finali, quando si è trattato di puntare i bersagli, ovvero in modo Fpv.