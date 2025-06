Operazione antimafia a Palermo | 29 indagati nel mandamento di Porta Nuova

Un'operazione antimafia di grande rilevanza scuote Palermo: 29 indagati nel mandamento di Porta Nuova sono stati arrestati dai Carabinieri. Questo blitz dimostra l'impegno incessante delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità organizzata, in un contesto dove la mafia continua a cercare di infiltrarsi nei tessuti sociali ed economici. Un segnale forte che la legalità non si arrende. Scopri come questa azione possa segnare un punto di svolta nella guerra alla mafia!

Blitz dei carabinieri contro la criminalità organizzata. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, nei confronti di 29 soggetti ritenuti legati al mandamento mafioso di Porta Nuova, uno dei più influenti e radicati del capoluogo siciliano. Arresti e obblighi di dimora. Nell'ambito del provvedimento, 16 persone sono state arrestate, mentre per altre 13 è stato disposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

