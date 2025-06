Operata con successo paziente centenaria con nuova metodologia

Un traguardo straordinario per la medicina! Il 26 maggio, l'ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa ha operato con successo una centenaria, la signora L.T., con una nuova metodologia innovativa per la frattura del collo-femore. Questo caso non è solo un successo individuale, ma segna una tappa nel crescente trend di interventi chirurgici sicuri e minimamente invasivi per pazienti anziani. Un esempio di come la medicina continua a spingersi oltre i limiti dell'età!

Lo scorso 26 maggio presso l'Ospedale "San Giuseppe Moscati" di Aversa veniva ricoverata la signora L.T., affetta da frattura pertrocanterica del collo-femore sinistro. La donna, che tra pochi giorni compirà 100 anni, giungeva al Pronto Soccorso per un trauma all'arto inferiore sinistro.

