Onore alla Repubblica Ma in molti disertano e se ne vanno al mare C’erano solo le autorità

La Festa della Repubblica ha visto quest'anno una diserzione inaspettata: gli anconetani, attratti dal sole e dal mare, hanno preferito il relax alla celebrazione. Solo le autorità hanno assistito a un evento che, all'ombra del Monumento ai Caduti, si è rivelato un momento per pochi. Questa scelta di limitare l'accesso potrebbe nascondere una mancanza di coinvolgimento e un desiderio di svago che cresce, riflettendo un trend più ampio di disaffezione verso le trad

Gli anconetani disertano la cerimonia per la festa della Repubblica e se ne vanno al mare: l’evento all’ombra del Monumento ai Caduti diventa una celebrazione per pochi intimi. Il primo, vero caldo estivo e la scelta, ribadita quest’anno e poco apprezzata dalla cittadinanza, di tenere lontano il pubblico dalla zona clou ha prodotto un risultato evidente: ieri mattina in piazza IV Novembre, a parte pochi anconetani, c’erano solo rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Un caldo che ha anche rischiato di far male, con un giovane cadetto della Marina soccorso dalla Croce Gialla dopo un malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Onore alla Repubblica. Ma in molti disertano e se ne vanno al mare. C’erano solo le autorità

Leggi anche Mattarella consegna al Quirinale gli Attestati d’onore ai nuovi “Alfieri della Repubblica” - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Quirinale 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani meritevoli, distintisi nel 2024 in ambiti come studio, cultura, scienza, arte, sport e volontariato, o per atti di eccezionale altruismo.

Approfondimenti da altre fonti

Onore alla Repubblica. Ma in molti disertano e se ne vanno al mare. C’erano solo le autorità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Onore alla Repubblica. Ma in molti disertano e se ne vanno al mare. C’erano solo le autorità

Secondo ilrestodelcarlino.it: Poche persone alle celebrazioni, complice anche un gran caldo. Cadetto della Marina si sente male. Consegnate le onorificenze .

Re Carlo in viaggio in Australia, ma i premier di sei Stati disertano il gala in suo onore

Lo riporta msn.com: Una consistente fetta della popolazione, infatti, vorrebbe staccarsi del tutto da Londra per diventare una Repubblica ... premier di sei Stati disertano il gala in suo onore proviene da ...

Il Piemonte celebra la Repubblica tra medaglie d'onore e musica

Scrive rainews.it: Applausi e commozione alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine “Al Merito della Repubblica” e delle medaglie d'onore per i cittadini deportati ed internati nei lager nazisti.