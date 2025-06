OneDrive espone tutti i file degli utenti | scoperta grave falla quando si fa l’upload da altre app

Attenzione: una grave falla in OneDrive potrebbe mettere a rischio la tua privacy! Caricando file da app come ChatGPT, potresti accidentalmente dare accesso all'intero archivio. Questo episodio sottolinea l'importanza della sicurezza digitale, un tema sempre più attuale nell'era del cloud. Ricorda, proteggere i tuoi dati è fondamentale: verifica sempre i permessi delle applicazioni prima di caricare i tuoi documenti!

Carichi un file su ChatGPT o altre applicazioni prendendolo dal tuo OneDrive? L’app potrebbe non accedere solo al singolo file ma a tutto l’archivio. Un errore nel File Picker di Microsoft. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - OneDrive espone tutti i file degli utenti: scoperta grave falla quando si fa l’upload da altre app

