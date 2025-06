One Piece Eiichiro Oda commenta il nuovo Chopper della serie Netflix

Nel panorama delle serie live-action, il debutto di Tony Tony Chopper in One Piece su Netflix accende il dibattito tra i fan. Eiichiro Oda ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova interpretazione del personaggio, rimarcando l'importanza di rimanere fedeli allo spirito del manga. In un'epoca in cui le trasposizioni cinematografiche sono sotto la lente d'ingrandimento, il futuro di Chopper potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui viviamo le storie iconiche. Riuscirà

Dopo l'introduzione di Tony Tony Chopper per la serie live-action One Piece su Netflix, il creatore del manga Eiichiro Oda ha espresso il suo pensiero per la rivelazione dell'amato personaggio. Durante il Tudum 2025, Netflix ha svelato il primo assaggio del Chopper live-action, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha commentato l'introduzione del personaggio. One Piece live-action: Oda rompe il silenzio sul design di Chopper L'apparizione di Tony Tony Chopper nella serie live-action di One Piece è stata uno dei momenti clou del Tudum 2025, ma il tenero renna-ragazzo non ha convinto proprio tutti.

