Onde di calore Frosinone tra le 27 città monitorate dal Ministero della Salute

Frosinone entra nel radar delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore. Con l'estate che si fa sentire già a giugno, è fondamentale prestare attenzione ai segnali di un clima sempre più estremo. Un aspetto interessante? La crescente durata e intensità delle ondate di calore non solo influenzano la salute pubblica, ma anche il nostro modo di vivere quotidiano. Scoprire come adattarsi è essenziale!

Frosinone è una delle 27 città in tutta Italia che vengono monitorate dal Ministero della Salute nell'ambito del piano per le onde di calore. Nel capoluogo pontino, come nel resto della provincia, il primo vero assaggio di estate c'è stato con l'arrivo del mese di giugno. Nelle giornate del ponte. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Onde di calore, Frosinone tra le 27 città monitorate dal Ministero della Salute

