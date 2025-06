Onde alte e vento di burrasca paura in mezzo al lago | salvato surfista

Un pomeriggio di avventure sul Lago di Garda si è trasformato in un dramma per un surfista inesperto, sorpreso da onde alte e vento di burrasca. La sua uscita, che prometteva relax e adrenalina, si è trasformata in una sfida contro la natura. Questo episodio ci ricorda l'importanza di rispettare le condizioni meteo e di non sottovalutare mai il potere degli elementi. La passione per gli sport acquatici può essere travolgente, ma la sicurezza deve sempre venire prima!

Era iniziata come una semplice uscita in windsurf, un modo per godersi il lago e il vento favorevole. Ma il pomeriggio di lunedì 2 giugno, per un surfista sul Garda, si è trasformato in un’avventura da brividi. Il vento soffiava deciso da nord e le acque erano già piuttosto agitate. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Onde alte e vento di burrasca, paura in mezzo al lago: salvato surfista

Leggi anche Nelle prossime ore pioggia, vento e onde alte: prolungata l'allerta meteo e attenzione anche ai fiumi - Nelle prossime ore, il territorio romagnolo si prepara ad affrontare pioggia, vento e onde alte, con un'allerta meteo prolungata.

Segui queste discussioni sui social

Bruchi ed onde condividono lo spirito vitale dell’artista leonardesco californiano #arte #creatività #scultura #costruzione #movimento #bruchi #onde #matematica #funzioni #calcolo #tecnica #tecnologia #produzione #invenzioni #california #s… Leggi la discussione

Bruchi ed onde condividono lo spirito vitale dell’artista leonardesco californiano #arte #creatività #scultura #costruzione #movimento #bruchi #onde #matematica #funzioni #calcolo #tecnica #tecnologia #produzione #invenzioni #california #s… Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Spaventosa burrasca sul lago di Como, 12 barche in balia di vento e onde alte: salvate 45 persone

Da ilgiorno.it: Una burrasca con raffiche di vento a 30 nodi, quindi oltre 50 chilometri ... Dodici imbarcazioni hanno combattuto con onde alte più di un metro e 45 persone (tra cui alcuni minori) sono state ...

Spaventosa burrasca sul lago di Como, 12 barche in balia di vento e onde alte: salvate 45 persone

ilgiorno.it scrive: Una mareggiata con onde di oltre un metro nella notte tra sabato e domenica ha messo in pericolo diverse imbarcazioni. Tempestivo l’intervento della guardia costiera, dei vigili del fuoco e dell ...

La burrasca di Natale. Il vento spazza la Riviera crollano alberi e rami. Onde alte tre metri

Si legge su ilrestodelcarlino.it: L’arrivo delle festività natalizie porta con sé venti di burrasca nel ... agitato al largo, con onde che hanno superato i tre metri d’altezza. A Rimini, il vento forte nella mattinata ...