Oncologa pennese premiata ai Merit award asco 2025 per la ricerca italiana sul cancro

Un importante riconoscimento per la ricerca italiana: Caterina Sposetti, oncologa di Penne, è stata premiata ai Merit Award ASCO 2025. Questo traguardo evidenzia non solo il talento delle nuove generazioni, ma anche l’impegno del nostro Paese nella lotta contro il cancro. È un momento cruciale che si inserisce in un contesto internazionale dove l’innovazione scientifica gioca un ruolo fondamentale per il futuro della medicina. Scopri di più su questa giovane promessa!

C'è anche un'oncologa di Penne tra i 17 premiati ai Merit award asco 2025 per la ricerca italiana sul cancro. È Caterina Sposetti, classe 1993, residente a Pescara e diplomata al liceo scientifico Galileo Galilei. Sposetti è laureata in medicina e chirurgia alla facoltà Agostino Gemelli di.

