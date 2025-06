Omicidio Martina Carbonaro | oggi l' autopsia sul corpo della 14enne

Oggi si svolgerà l'autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la giovane vittima di un tragico omicidio che ha scosso l'Italia. Questo caso riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e sulla necessità di educare le nuove generazioni al rispetto e alla consapevolezza emotiva. Un tema urgente, soprattutto in un periodo in cui i social media amplificano le dinamiche relazionali. La verità su questa tragica vicenda potrebbe essere solo l'inizio di una riflessione profonda.

La Procura di Napoli Nord ha conferito questa mattina alla dottoressa Raffaella Salvarezza l'incarico di eseguire l'esame autoptico sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato 19enne reo confesso Alessio Tucci in un casolare abbandonato nei pressi dello stadio "Moccia" di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Omicidio Martina Carbonaro: oggi l'autopsia sul corpo della 14enne

