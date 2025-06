Omicidio Martina Carbonaro autopsia | non è morta subito

Oggi l’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne tragicamente uccisa ad Afragola, rivela un aspetto inquietante: non è morta immediatamente. Questo dettaglio solleva interrogativi sulla dinamica dell’omicidio e riporta l’attenzione su un fenomeno sempre più preoccupante: la violenza giovanile. L'analisi della situazione potrebbe rivelare tanti spunti su come prevenire simili tragedie. È tempo di riflettere insieme su un futuro in cui storie come questa non si

Oggi l’autopsia sul corpo di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo fidanzato ad Afragola. Gli esami potrebbero chiarire la dinamica dell’omicidio. Su un punto c’è chiarezza: la giovane non è morta subito a causa dei colpi ricevuti. Servizio di Beatrice Bossi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio Martina Carbonaro, autopsia: non è morta subito

