Omicidio Fallou la madre del 16enne | Bader come lui e tanti altri serve ascolto

A Bologna, un torneo di calcio si trasforma in un grido di solidarietà e ascolto. In ricordo di Fallou Sall, il sedicenne vittima di una brutale aggressione, il Centro sportivo Barca diventa palcoscenico per giovanissimi che si uniscono per promuovere la comunità. Questo evento non è solo sport: è un invito a riflettere sull'importanza di ascoltare le nuove generazioni, spesso invisibili nel loro dolore e nelle loro esigenze. Un segnale forte per tutti.

Bologna, 3 giugno 2025 - Un torneo di calcio in ricordo di Fallou. Domani il Centro sportivo Barca, nel cuore del quartiere Borgo Panigale-Reno, accoglie giovanissimi e giovanissime, studenti e studentesse, per un momento di comunità e aggregazione nel segno dello sport, in memoria di Fallou Sall, il sedicenne accoltellato al cuore in via Piave lo scorso 4 settembre da un coetaneo, accusato di omicidio. Una perdita che ha scosso e continua a scuotere la famiglia, con papà Mao e mamma Danila in prima fila a parlare, in questi mesi, nelle scuole con i nostri ragazzi, la comunità scolastica e gli amici, tantissimi, di Fallou. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Fallou, la madre del 16enne: “Bader come lui e tanti altri, serve ascolto”

Leggi anche Omicidio Fallou, via al processo. L’avvocato del 16enne imputato: “Punteremo sulla legittima difesa” - È iniziato oggi al Tribunale dei minori di Bologna il processo contro un 16enne accusato dell’omicidio di Fallou Sall, avvenuto nel settembre 2024.

Segui queste discussioni sui social

#Omicidio #MichaelBoschetto, sblocca #iPhone del #figlio ucciso e trova #selfie #killernews/2025/06/omicidio-michael-boschetto-sblocca-iphone-figlio-ucciso-trova-selfie-killer/ Leggi la discussione

STATI UNITI: A 5 ANNI DALL’OMICIDIO FLOYD, “LA POLIZIA HA INTERIORIZZATO LO SPIRITO DEL SUPREMATISMO BIANCO” #Internazionale #INTERNAZIONALI #anniversario #DerekChauvin #georgefloyd #minneapolis #Movimento #Minnesota #rifugiati #sudafrica … Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

è iniziato a bologna il processo per l’omicidio di fallou sall, 16enne imputato per omicidio e lesioni

Secondo gaeta.it: Nel tribunale dei minori di Bologna inizia il processo contro un 16enne accusato dell’omicidio di Fallou Sall, con testimonianze e ricostruzioni che valuteranno la legittima difesa e le responsabilità ...

Al via il processo per il 16enne ucciso, una ventina i testimoni

Segnala ansa.it: E' cominciato nel primo pomeriggio al Tribunale dei minori di Bologna il processo, con rito ordinario, che vede imputato il 16enne italiano accusato dell'omicidio del coetaneo Fallou Sall, avvenuto il ...

Omicidio Fallou, via al processo. L’avvocato del 16enne imputato: “Punteremo sulla legittima difesa”

Come scrive msn.com: Tribunale dei minori, in lista 20 testimoni. Il legale: “Rispetto verso il ricordo della vittima e i suoi familiari” ...