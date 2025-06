Omicidio di piazza dell' Unità le indagini Il video del capo della Mobile

L'omicidio di Piazza dell'Unità ha scosso profondamente la nostra comunità, riportando alla luce un tema sempre attuale: la sicurezza nelle città. Guglielmo Battisti, capo della squadra mobile, ha rivelato una corsa contro il tempo per catturare il presunto killer all'aeroporto. Questa drammatica vicenda non è solo un fatto di cronaca, ma un invito a riflettere sulla necessità di politiche più efficaci per garantire tranquillità e protezione ai cittadini.

Guglielmo Battisti, capo squadra mobile: "È stata una corsa contro il tempo per cercare di fermare il presunto omicida all'aeroporto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di piazza dell'Unità, le indagini. Il video del capo della Mobile

