Omicidio di Martina Carbonaro | disposta l’autopsia incarico alla dottoressa Salvarezza

L'omicidio di Martina Carbonaro scuote l'Italia, portando alla luce un tema inquietante: la violenza giovanile. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia, affidandola alla dottoressa Raffaella Salvarezza, per ottenere risposte su un crimine che lascia senza parole. Questo tragico evento ci invita a riflettere sul futuro dei nostri giovani e sulla necessità di una società più sicura. È tempo di un dibattito profondo e urgente.

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 3 GIUGNO 2025 – È stato conferito dalla Procura di Napoli Nord l’incarico per l’esecuzione dell’esame autoptico sul corpo di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dal 19enne Alessio Tucci, reo confesso. L’incarico è stato affidato alla dottoressa Raffaella Salvarezza, che procederà agli accertamenti oggi alle ore 11 presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. L’autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore Alberto Della Valle, che coordina le indagini. Tra i quesiti posti agli esperti: il numero e la localizzazione delle ferite, l’orario della morte e la possibilità che un intervento tempestivo potesse salvarle la vita. 🔗 Leggi su Primacampania.it