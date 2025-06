Omicidio di Garlasco la furia dei Cappa contro gli inquirenti | Quel cretino lo incastreranno

L'omicidio di Garlasco torna a far parlare di sé, rivelando inedite ombre sulle indagini. A distanza di quasi due decenni, le intercettazioni mai svelate riaccendono polemiche e interrogativi irrisolti. Chi ha davvero controllato le informazioni? La furia dei Cappa contro gli inquirenti svela un contesto inquietante: la ricerca della verità può essere più complessa di quanto sembra. Un mistero che continua a tormentare l'opinione pubblica italiana.

Chi guidava davvero la prima fase dell'indagine sull' omicidio di Garlasco? Chi stabiliva cosa fosse rilevante e cosa no? E soprattutto, chi decideva cosa doveva restare fuori dalle carte? A 18 anni dal delitto, la nuova inchiesta riporta in luce intercettazioni giudiziarie mai completamente elaborate pubblicamente. Protagonista, ancora una volta, la famiglia Cappa, cugini della vittima. Nel verbale del 13 febbraio 2008, Stefania Cappa sbotta con gli inquirenti: "Ho detto: potete prendere tutta la mia casa! Le biciclette, le scarpe, tutto! Ma il tutore di una persona malata! Voi mi fate ridere! E loro: Stefania calmati; no io non mi calmo per un caz.