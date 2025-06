Omar El Akkad | La manipolazione e le menzogne dell' Occidente | la guerra a Gaza non è così come la raccontano

Il nuovo libro di Omar El Akkad, nato da un tweet virale, è un poderoso atto d'accusa contro la narrazione a senso unico sulla guerra a Gaza. Con la sua esperienza da inviato nei conflitti mediorientali, El Akkad svela le menzogne e la manipolazione che permeano l'informazione. In un'epoca in cui il dibattito pubblico è sempre più polarizzato, questo libro invita a riflettere sulle parole che cambiano le vite. Non perderti la sua visione provocatoria!

Nato da un tweet diventato virale, il nuovo libro del giornalista Omar El Akkad è un atto d’accusa contro la narrazione dominante sulla guerra a Gaza. Forte della sua esperienza di inviato nei conflitti mediorientali, El Akkad denuncia il linguaggio che disumanizza, la manipolazione della percezione e il crollo delle regole morali in tempo di guerra. Un’opera che costringe a guardare in faccia la violenza e l’autoassoluzione dell’Occidente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Omar El Akkad: «La manipolazione e le menzogne dell'Occidente: la guerra a Gaza non è così come la raccontano»

