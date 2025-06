Omaggio agli U2 all' American Diner Route 66 | sul palco i Walk on

Sei pronto a vivere un viaggio musicale unico? Venerdì 6 giugno, l’American Diner Route 66 di Palermo si illumina con il tributo ai mitici U2, grazie alla straordinaria band Wal Ok. Un’occasione imperdibile per ritrovare le emozioni di classici intramontabili! In un’epoca in cui la musica dal vivo sta tornando prepotentemente alla ribalta, questo evento rappresenta un perfetto connubio tra nostalgia e divertimento. Non mancare!

Se sei un appassionato di musica e di U2, non puoi perderti questa serata speciale. Venerdì 6 giugno, l'American Diner Route 66 di Palermo si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico dedicato ai leggendari irlandesi, grazie alla straordinaria performance dei Wal Ok - U2 Tribute Band.

