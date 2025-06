Omaggio a Vito Maurogiovanni dell' Associazione Porte Aperte alla Cultura

Un viaggio nella cultura barese attraverso la figura di Vito Maurogiovanni: mercoledì 4 giugno, alle 19:30, Autoclub Group apre le porte a un incontro speciale. Scopriremo il maestro della parola e della scena, una personalità che ha saputo raccontare l'anima di Bari. In un’epoca in cui le radici culturali sono sempre più importanti, questo tributo ci ricorda il valore della nostra identità. Non perdere l’occasione di immergerti nella bellezza della tradizione!

Prosegue la rassegna Porte Aperte alla Cultura con il suo secondo appuntamento del 2025. Mercoledì 4 giugno, alle ore 19,30, la sede barese di Autoclub Group ospiterà un incontro speciale dedicato alla figura di Vito Maurogiovanni, maestro della parola, della scena e cantore della baresità.

