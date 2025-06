Oltre 86mila euro a Verona dal 5 per mille Aiuteranno famiglie in difficoltà

A Verona, il 5 per mille si trasforma in un sostegno concreto per le famiglie in difficoltà, con oltre 86mila euro raccolti. Questo risultato pone la città tra i primi cinque comuni italiani in questa speciale classifica. Tuttavia, il dato risulta allarmante se si considera la generale contrazione dell’importo raccolto rispetto agli anni precedenti. È un momento cruciale: come possiamo garantire che ogni euro arrivi a chi ne ha davvero bisogno?

Verona è tra i primi cinque Comuni italiani che incassano di più dal 5 per mille. L'anno scorso, dai contribuenti veronesi, Palazzo Barbieri ha raccolto più di 86mila euro, come riportano i dati recentemente diffusi dal Ministero dell'Interno. Dati che però mostrano una generale contrazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Oltre 86mila euro a Verona dal 5 per mille. Aiuteranno famiglie in difficoltà

Leggi anche Carte d'imbarco false e rimborsi fantasma, la maxi-truffa dello studente siciliano che ha ingannato la Regione: oltre 2.600 documenti falsi per ottenere 86mila euro - Un giovane studente siciliano di 26 anni ha orchestrato una maxi truffa ai danni della Regione, presentando oltre 2.

