Oltre 300 studenti della Cesalpino alle prove dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Oltre 300 studenti del Cesalpino hanno partecipato alle prove dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, un evento che celebra l’importanza della musica nella formazione dei giovani. In un mondo sempre più digitale, la musica si afferma come un potente strumento di connessione e crescita personale. Questi ragazzi non stanno solo suonando; stanno creando legami indissolubili che li accompagneranno per tutta la vita. La musica è davvero un regalo prezioso!

La musica è un regalo, un grande regalo, capace di migliorare la vita di tutti. La musica porta con sé gioia, energia, positività e condivisione. Chi regala musica regala emozioni, connessioni, legami che saranno per sempre parte della vita di una persona. Lo sanno bene tutti gli studenti della.

