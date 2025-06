Oltre 10 000 giovani all’evento di Azione universitaria Chieti

Un evento straordinario ha coinvolto oltre 10.000 giovani a Chieti, dimostrando l’energia e la vitalità della nuova generazione. Organizzato da Azione Universitaria in sinergia con Cosmic Label e Farmacia dei Sani, questo successo non è solo un traguardo locale, ma un segnale di come le iniziative culturali possano unire e ispirare. In un'epoca in cui la socializzazione è sempre più digitale, questi eventi rappresentano un ritorno prezioso alle esperienze dal vivo.

Un successo travolgente per le due serate organizzate da Azione universitaria Chieti, in collaborazione con Cosmic Label e Farmacia dei sani di Mattia Di Biase, che hanno attirato oltre 10.000 ragazzi provenienti da tutto l’Abruzzo. L’iniziativa è stata finanziata con i fondi per le attivita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Oltre 10.000 giovani all’evento di Azione universitaria Chieti

