Olivia Trummer presenta il nuovo album Like Water con una tournée internazionale

Olivia Trummer svela il suo nuovo album "Like Water", un'opera che promette di trasportare gli ascoltatori in un viaggio emozionante tra jazz e nuove sonorità. Disponibile dal 6 giugno su tutte le piattaforme, il disco sarà inaugurato durante il Sandrigo Jazz Festival, un evento che segna il ritorno della musica dal vivo in grande stile. Non perdere l’occasione di scoprire questa artista che sta riscrivendo le regole del genere!

Da venerdì 6 giugno sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming, in formato CD e vinile “Like water” (Warner Music Italia), il nuovo album di Olivia Trummer che sarà presentato nella tournée che inizia il 6 giugno in occasione del Sandrigo Jazz Festival. Un progetto solista ricco di sfumature, Like Water di Olivia Trummer. Il 6 giugno 2025 segna l’uscita di Like Water, il nuovo album della pianista, cantante e compositrice tedesca Olivia Trummer, disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming, in formato CD e vinile per Warner Music Italia. L’album sarà presentato dal vivo a partire dallo stesso giorno, con l’inizio della tournée al Sandrigo Jazz Festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Olivia Trummer presenta il nuovo album “Like Water” con una tournée internazionale

Leggi anche “My baby just cares for me” è il nuovo singolo di Olivia Trummer - Dal 16 maggio 2025, Olivia Trummer torna con il suo nuovo singolo "My Baby Just Cares For Me", disponibile sulle piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica.

Segui queste discussioni sui social

Olivia Ponton – The New York Post, May 2023 #Celeb #CelebPhotographs #CelebPhotoshoots #celebrities #Celebrity #olivia #Ponton #Post #york Leggi la discussione

Olivia Wilde #EyeToffee #olivia #Wilde Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Olivia Trummer reinterpreta «You are the sunshine of my life» di Stevie Wonder: l'emozionante arrangiamento al piano

Segnala msn.com: Dall'11 aprile 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Olivia Trummer (Warner Music Italia) che anticipa l'uscita del nuovo ...

Olivia Trummer e Nicola Angelucci, eccoli in "Dialogue's Delight"

ilmessaggero.it scrive: Da venerdì 21 aprile 2023 sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming “Dialogue’s Delight”, nuovo singolo del duo composto dalla pianista e cantante Olivia Trummer e ...

Oggi l’Olivia Trummer Trio a Vetulonia per il Grey Cat festival

Si legge su lanazione.it: Stasera (21.30) il Grey Cat Festival torna a Vetulonia e presenta Olivia Trummer Trio. For You raccoglie il frutto del lavoro e delle esperienze degli ultimi anni della pianista, compositrice e ...