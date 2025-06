Olivia Trummer | dal 6 giugno il nuovo album Like water Annunciate le date del tour

Scopri il nuovo viaggio musicale di Olivia Trummer con "Like Water", in arrivo il 6 giugno 2025! Questo attesissimo album, disponibile in streaming, CD e vinile, segna un passo audace nel panorama jazz contemporaneo. Con il debutto al Sandrigo Jazz Festival, preparati a immergerti in sonorità fresche e coinvolgenti. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica che vogliono rimanere aggiornati sulle nuove tendenze jazz!

Dal 6 giugno 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming, in formato CD e vinile “Like water” (Warner Music Italia), il nuovo album di Olivia Trummer che sarà presentato nella tournée che inizia il 6 giugno in occasione del Sandrigo Jazz Festival. La pianista, cantante e compositrice tedesca Olivia Trummer annuncia l’uscita del suo nuovo album “Like Water”, registrato a New York sotto la guida del leggendario produttore americano Russ Titelman. Con questo lavoro, la Trummer offre una sintesi personale delle sue molteplici influenze musicali, attraversando con naturalezza i confini tra jazz, musica classica e pop. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Olivia Trummer: dal 6 giugno il nuovo album “Like water”. Annunciate le date del tour

Leggi anche “My baby just cares for me” è il nuovo singolo di Olivia Trummer - Dal 16 maggio 2025, Olivia Trummer torna con il suo nuovo singolo "My Baby Just Cares For Me", disponibile sulle piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica.

