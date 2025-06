Olimpia Milano domina Virtus Bologna | Clyburn infortunato giovedì la rivincita

L'Olimpia Milano si impone con decisione sulla Virtus Bologna, infliggendo un netto 85-66. In un match che segna una svolta nella stagione, l'assenza di Clyburn per infortunio è pesata, ma la squadra di Messina ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Con i playoff in avvicinamento, questa vittoria rinforza le ambizioni di Milano, rendendo il prossimo incontro una rivincita imperdibile. Chi avrà la meglio?

VIRTUS 66 OLIMPIA MILANO 85 SEGAFREDO: Hackett 7, Cordinier 6, Clyburn 11, Akele 5, Diouf 14, Shengelia 7, Morgan, Pajola 3, Polonara 2, Zizic, Belinelli 9, Taylor 2. All. Ivanovic. EA7 MILANO: Mannion 11, Brooks 20, Shields 14, Leday 8, Mirotic 14, Bolmaro 5, Flaccadori, Ricci 2, Diop 7, Causeur 4, Tonut ne, Caruso ne. All. Messina. Arbitri: Rossi, Lo Guzzo, Borgioni. Note: parziali 20-27; 35-44; 58-66. Tiri da due: Virtus 2037; Olimpia 2233. Tiri da tre: 212; 1028. Tiri liberi: 2025; 1113. Rimbalzi: 26; 32. E adesso si fa dura. Milano sbanca Bologna e la Virtus, che giovedì tornerà in campo, non sa se potrà o meno contare su Clyburn. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano domina Virtus Bologna: Clyburn infortunato, giovedì la rivincita

