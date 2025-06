Olgiate Olona contro il gioco d’azzardo | giro di vite su sale e apparecchiature

Olgiate Olona alza la voce contro il gioco d'azzardo! L'Amministrazione comunale ha approvato all'unanimità una mozione per combattere questa piaga sociale, unendosi a un trend crescente in Lombardia. Mentre le statistiche sul gioco d'azzardo continuano a preoccupare, la città si fa portavoce di un cambiamento necessario. Questo gesto non è solo un segnale, ma un invito a riflettere su come proteggere i più vulnerabili. È tempo di dire basta!

Olgiate Olona, 3 giugno 2025 – Anche l’Amministrazione comunale di Olgiate Olona si impegna a contrastare il gioco d’azzardo. Nei giorni scorsi all’unanimità i consiglieri di maggioranza e opposizione hanno votato la mozione riguardante la “Stigmatizzazione e contrasto del gioco d’azzardo in provincia di Varese e in Lombardia”. Una decisione importante e condivisa nel far fronte a un problema sempre più allarmante come confermano i dati resi noti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel 2023 il totale giocato nel territorio varesino è stato di 1.925.866,611 euro, posizionandolo tra le province con i volumi più elevati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olgiate Olona contro il gioco d’azzardo: giro di vite su sale e apparecchiature

