Olanda Wilders ritira i ministri e lascia la coalizione | cade il governo

Il ritiro dei ministri di Geert Wilders segna un punto di svolta nella politica olandese, riflettendo un trend globale verso l’instabilità delle alleanze. Con il governo che crolla, la destra radicale guadagna spazio, creando interrogativi sul futuro politico dei Paesi Bassi e sull’Europa tutta. La crescente polarizzazione potrebbe influenzare le prossime elezioni, ricordandoci quanto sia fragile l'equilibrio democratico. Rimanere aggiornati è fondamentale!

Geert Wilders ha deciso di ritirare il proprio partito dalla coalizione di governo, ponendo fine alla collaborazione politica dopo le elezioni nei Paesi Bassi. Il leader del Pvv e della destra radicale ha comunicato la propria scelta attraverso un post su X, subito dopo un breve incontro tra i capi delle forze di maggioranza in parlamento. Il motivo della rottura è da ricondurre alle tensioni mai risolte sulla gestione dell’ immigrazione: Wilders, già da settimane, aveva espresso frustrazione per la lentezza della coalizione nell’attuare le sue proposte. A maggio aveva avanzato un piano in dieci punti, che includeva anche l’impiego dell’ esercito per controllare le frontiere e il respingimento dei richiedenti asilo, avvertendo che «se la politica sull’immigrazione non sarà inasprita», il suo partito avrebbe lasciato l’esecutivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it