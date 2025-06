Olanda sui migranti cade il governo Schoof | Wilders si sfila Paese nel caos

In Olanda il governo di Dick Schoof è crollato, travolto dalle tensioni interne sul tema migrazione. Gert Wilders, leader del populista Partito delle Libertà, ha imposto la sua linea dura, gettando il paese nel caos. Questo evento non è isolato: in tutta Europa, le politiche migratorie stanno diventando un banco di prova per i governi. La crisi olandese potrebbe anticipare un'ondata di cambiamenti nei prossimi scenari politici europei. Rimanete sintonizzati!

Il governo olandese di Dick Schoof è caduto e a provocarne la fine è stato il suo principale azionista: Gert Wilders, leader del Partito delle Libertà (Pvv) di orientamento populista di destra, che con 37 seggi su 150 e circa il 23,5% dei voti aveva vinto le elezioni politiche del 2023. Perché è caduto il governo in Olanda. Wilders ha rotto con Schoof, ex direttore dei servizi segreti scelto come premier indipendente di un esecutivo quadripartito, perché il capo di governo e i partner di coalizione hanno rifiutato di implementare la sua principale richiesta politica: una stretta sul diritto d’asilo e la gestione dei flussi migratori che alla prova dei fatti si sarebbe rivelata potenzialmente in contrasto con le normative europee. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Olanda, sui migranti cade il governo Schoof: Wilders si sfila, Paese nel caos

