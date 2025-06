Olanda | premier Schoof annuncia le dimissioni

Il premier olandese Dick Schoof si dimette, un colpo di scena che scuote la politica europea! Dopo il ritiro del PVV di Geert Wilders dalla coalizione, Schoof ha definito le dimissioni "irresponsabili". Questo evento non è solo una crisi nazionale, ma riflette il crescente ritorno delle forze populiste in Europa. Quale sarà il futuro della governance in un continente sempre più diviso? Scopriamo insieme le implicazioni di questa svolta.

Il premier olandese Dick Schoof ha annunciato che si recherà dal re per presentare le proprie dimissioni dopo che l’esponente dell’estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo partito, il PVV (Partito per la Libertà ) dalla coalizione di governo. Nel corso di una conferenza stampa, Schoof ha definito “irresponsabile e inutili” le dimissioni dei ministri del partito di Wilders. Il governo Schoof è entrato in carica il 2 luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olanda: premier Schoof annuncia le dimissioni

