Olanda il governo cade dopo 11 mesi | sconfitta la linea dura di Wilders

Il governo olandese, in carica da meno di un anno, è già caduto, segnando una svolta politica significativa per il paese. Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà, ha messo fine alla coalizione con la sua ritirata, sottolineando l'instabilità che permea l'Europa. Questo episodio evidenzia come le tensioni interne possano influenzare le scelte politiche e preparare il terreno a un futuro incerto e dinamico. Rimanete sintonizzati!

Olanda, Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà, ha ritirato il suo sostegno alla coalizione di governo, provocandone la caduta. Il governo, guidato dall’indipendente Dick Schoof, non è riuscito a superare nemmeno la boa del primo anno, era in carica da meno di un anno, formato il 2 luglio dell’anno scorso al termine delle . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Olanda, il governo cade dopo 11 mesi: sconfitta la linea dura di Wilders

Leggi anche Olanda, caduto il governo, leader PVV Wilders lascia coalizione di destra: “Nessuna firma sui nostri piani contro immigrazione” - Il governo olandese, una coalizione di destra, è ufficialmente crollato! Geert Wilders, leader del PVV, ha deciso di abbandonare la nave, colpito dalla mancanza di progressi sui piani anti-immigrazione.

