Olanda Geert Wilders annuncia ritiro dell' estrema destra dal governo

La crisi politica in Olanda segna un punto di svolta per l'estrema destra europea. Geert Wilders, leader del PVV, decide di ritirarsi dalla coalizione governativa, sconvolgendo gli equilibri e rilanciando il dibattito su immigrazione e identità nazionale. Con la crescente polarizzazione nel continente, la sua mossa potrebbe influenzare anche le prossime elezioni in altri Paesi. Un momento che richiede attenzione: come reagiranno gli elettori?

Roma, 3 giu. (askanews) - Il leader dell'estrema destra olandese, Geert Wilders, ha annunciato che il suo Partito per la libertà (PVV) lascerà la coalizione di governo, provocando di fatto la caduta del governo di destra. "Nessuna firma sotto i nostri piani per l'asilo. Il PVV lascia la coalizione", ha scritto Wilders in un post su X. La decisione arriva dopo che, secondo Wilders, i partner di coalizione si sarebbero rifiutati di sostenere le sue proposte per fermare l'immigrazione legata alle procedure di richiesta d'asilo, un punto che il leader del PVV aveva indicato come non negoziabile. La mossa del leader dell'estrema destra potrebbe aprire la strada a nuove elezioni nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Olanda, Geert Wilders annuncia ritiro dell'estrema destra dal governo

