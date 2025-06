Olanda dopo lo strappo di Wilders si dimette il premier Schoof

Il governo olandese si trova in una tempesta politica: il premier Dick Schoof ha annunciato le dimissioni dopo la rottura con Geert Wilders. Questo evento segna un momento cruciale in un’Europa sempre più frammentata, dove i nazionalismi crescono e le alleanze vacillano. La caduta di Schoof potrebbe influenzare altri paesi, accentuando le tensioni. Quali ripercussioni avrà questa crisi sull'unità europea? Restiamo sintonizzati!

Il primo ministro olandese Dick Schoof ha annunciato l’intenzione di rassegnare le dimissioni, comunicando che si recherà dal re per formalizzare la sua decisione. La notizia è arrivata al termine di una riunione d’urgenza del Consiglio dei ministri all’Aja, convocata dopo l’ uscita dalla coalizione del leader del Pvv di Geert Wilders. La rottura della maggioranza è stata resa ufficiale dai rappresentanti degli altri partiti di governo, i quali, dopo un confronto diretto con Wilders, hanno confermato la fine del sostegno parlamentare alla compagine guidata da Schoof, secondo quanto riferito dall’agenzia ANP. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Olanda, dopo lo strappo di Wilders si dimette il premier Schoof

